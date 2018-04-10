Bebeğini kaybeden Begüm Kütük'ten ilk paylaşım

8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz hafta acı bir olayla sarsıldı.
3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti. Yaşananların ardından İstanbul'dan uzaklaşan ve eşi ile birlikte Çanakkale'ye giden Begüm Kütük, sessizliğini bozdu.
"ÜZÜLME DERT ETME CAN"
Kütük Instagram sayfasında Mevlana’dan "Üzülme! Dert etme can! Görebiliyorsan, Dokunabiliyorsan, Nefes alabiliyorsan, Yürüyebiliyorsan, Ne mutlu sana! Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can!… Üzülme!.." dizelerini paylaştı.