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Bebeğini pencereden atan kadın tutuklandı

Çorum'da doğurduğu bebeği banyo penceresinden atan kadın tutuklandı.

10.11.2017 - 18:19
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Olay, 5 gün önce Çorum Çöplü Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı.

BEBEĞİ ATTI

Münevver Melike B., düyaya getirdiği kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Ardından rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise, birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.

Bebeğini pencereden atan kadın tutuklandı

Rahatsızlanan Münevver Melike B., ifadesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ise atılan bebeği bulup, ölü olarak dünyaya gelip gelmediğinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

"PİŞMANIM"

5 gündür hastanede tutulan ve tedavisi tamamlanan Münevver Melike B., polis gözetiminde hastaneden taburcu edilerek adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifade veren Münevver Melike B., "Evde otururken doğum sancılarım tuttu. Banyoda gittim. Burada doğum yaptım. Bebek, kafası üstü betona düştü. Öldü sandım poşete koyup pencereden attım. Pişmanım”dedi.

Münevver Melike B., 'kasten öldürme' suçundan tututklanıp, cezaevine terkerlekli sandalyede götürüldü.

Bebeğini pencereden atan kadın tutuklandı

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