Bebeğini yanan binanın 10'uncu katından aşağı attı

Yapımı 1970'li yıllarda tamamlanan ve 2014 yılında dış cephesi yenilenen binada dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ise en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 40 araç ve 200 kişiyle yangına saatlerdir müdahale etmeye çalışıyor.

Yangından yaralı olarak kurtulananlarla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor.

BEBEĞİNİ CAMDAN DIŞARI ATTI

İ News'un haberine göre, yangında ümitsiz kalan ve binadan çıkamayacağını düşünen bir anne, bebeğini 10'uncu kattan attı. Samira Lamrani adlı bir görgü tanığı, "Camlar aralıktı. Bir kadın camdan dışarı el- kol hareketleri yaparak bebeğini aşağıya atacağını ve birinin bebeğini tutmasını gerektiğini söyledi. Daha sonra bebeğini camdan aşağı attı ve bir adam bebeği yakaladı." diye konuştu.

"O ÇIĞLIKLAR HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Lamrani ayrıca, "Binada herkes hayatta kalmak için çığlık atıyordu. O çığlıkları hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.

BAŞKA BİR ÇOCUK DA CAMDAN ATILDI

Zara adındaki başka bir görgü tanığı da 5 yaşındaki başka bir çocuğun annesi tarafından 5 veya 6'ıncı kattan atıldığını söyledi. Zara, "Sanırım çocuğun durumu iyi. Kısmi morlukları ve kırık birkaç kemiği var." ifadelerini kullandı.