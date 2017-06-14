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Bebeğini yanan binanın 10'uncu katından aşağı attı

Londra'da saatlerdir söndürülemeyen yangında mağdur olanlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

14.06.2017 - 13:38
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Yapımı 1970'li yıllarda tamamlanan ve 2014 yılında dış cephesi yenilenen binada dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ise en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Bebeğini yanan binanın 10'uncu katından aşağı attı

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 40 araç ve 200 kişiyle yangına saatlerdir müdahale etmeye çalışıyor.

Yangından yaralı olarak kurtulananlarla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor.

Bebeğini yanan binanın 10'uncu katından aşağı attı

BEBEĞİNİ CAMDAN DIŞARI ATTI

İ News'un haberine göre, yangında ümitsiz kalan ve binadan çıkamayacağını düşünen bir anne, bebeğini 10'uncu kattan attı. Samira Lamrani adlı bir görgü tanığı, "Camlar aralıktı. Bir kadın camdan dışarı el- kol hareketleri yaparak bebeğini aşağıya atacağını ve birinin bebeğini tutmasını gerektiğini söyledi. Daha sonra bebeğini camdan aşağı attı ve bir adam bebeği yakaladı." diye konuştu.

"O ÇIĞLIKLAR HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Lamrani ayrıca, "Binada herkes hayatta kalmak için çığlık atıyordu. O çığlıkları hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.

Bebeğini yanan binanın 10'uncu katından aşağı attı

BAŞKA BİR ÇOCUK DA CAMDAN ATILDI

Zara adındaki başka bir görgü tanığı da 5 yaşındaki başka bir çocuğun annesi tarafından 5 veya 6'ıncı kattan atıldığını söyledi. Zara, "Sanırım çocuğun durumu iyi. Kısmi morlukları ve kırık birkaç kemiği var." ifadelerini kullandı.

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