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Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü

32 yaşındaki Olga Klintsova'nın, bebeğiyle birlikte evine gitmek isterken kafasına düşen beton blokun görüntüsü ortaya çıktı.

26.01.2017 - 10:09
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Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde yaşanan olayda, bebeğiyle birlikte apartmanın önünden geçen Olga Klintsova ölümden döndü.

7 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Kafasına düşen beton blok yüzünden ilk iki ayı yoğun bakımda geçiren kadın, 7 aylık fizyoterapinin ardından bebeğine tekrar kavuştu.

Mucizevi bir şekilde ölümden dönen kadın apartman yöneticisine açtığı davada 50 bin euro tazminat davası kazanırken, yönetici ihmali nedeniyle 2 yıl denetlemeye mahkum edildi.

İşte o anlar;

Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü VİDEO

Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü

Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü

Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü

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