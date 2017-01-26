Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü

ORC referandum oy tercihlerinin partilere ve bölgelere göre dağılımını belirledi.

Asena Atalay'ın icra takibi başlattığını yalanlayan Caner Erkin, eski eşinin evlilik sırasında 3. kişilerle birlikte olduğunu itiraf etti.

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğini bu haliyle milletin kabul etmeyeceğini savundu.

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

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Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Türk taksicileri şikayet eden Cem Özdemir'in neden bu adımı attığı ortaya çıktı.