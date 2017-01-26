Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde yaşanan olayda, bebeğiyle birlikte apartmanın önünden geçen Olga Klintsova ölümden döndü.
7 AY TEDAVİ GÖRDÜ
Kafasına düşen beton blok yüzünden ilk iki ayı yoğun bakımda geçiren kadın, 7 aylık fizyoterapinin ardından bebeğine tekrar kavuştu.
Mucizevi bir şekilde ölümden dönen kadın apartman yöneticisine açtığı davada 50 bin euro tazminat davası kazanırken, yönetici ihmali nedeniyle 2 yıl denetlemeye mahkum edildi.
İşte o anlar;
Bebeğiyle evine giden kadının kafasına beton blok düştü VİDEO