Dün saat 14.30 sıralarında Pamukkale Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmandan bebek arabası çalındı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bebek arabasının yerinde olmadığını gören Koray Bozkuş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, hırsızlığı belirleyip polise başvurdu. Polis, görüntülerden eşkâlini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ARABAYI ASANSÖRE KOYUP KAÇTI
Görüntelerden, apartmana giren erkek şüphelinin tek tek katları kontrol ettikten sonra 6'ncı kata çıktığı, buradaki bebek arabasını asansöre koyup götürerek çaldığı belirlendi. Şüphelinin önce asansörden kendisinin indiği, çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra bebek arabasını da alarak uzaklaştığı ortaya çıktı.
Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında VİDEO