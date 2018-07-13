taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.850
USD
4,8299
EURO
5,6339
ALTIN
193,09
PETR
75,0300

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli Pamukkale'de apartmanın içinde yaşanan bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yakalandı.

DHA | 13.07.2018 - 18:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Dün saat 14.30 sıralarında Pamukkale Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmandan bebek arabası çalındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bebek arabasının yerinde olmadığını gören Koray Bozkuş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, hırsızlığı belirleyip polise başvurdu. Polis, görüntülerden eşkâlini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

ARABAYI ASANSÖRE KOYUP KAÇTI

Görüntelerden, apartmana giren erkek şüphelinin tek tek katları kontrol ettikten sonra 6'ncı kata çıktığı, buradaki bebek arabasını asansöre koyup götürerek çaldığı belirlendi. Şüphelinin önce asansörden kendisinin indiği, çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra bebek arabasını da alarak uzaklaştığı ortaya çıktı.

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında VİDEO

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

179
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

330
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

221
Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

122
Apple ürünlerine zam geldi

Apple ürünlerine zam geldi

231
Yeni Kabine 1. Meclis'te

Yeni Kabine 1. Meclis'te

177
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM