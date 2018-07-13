Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

Real Madridli taraftarlar, Marca'nın 'Ronaldo'dan sonra hangi yıldız transfer edilsin' sorulu anketine yüzde 54'lük oy oranı ile Kylian Mbappe cevabı verdi.

Bruce D. Perry ve Maia Szalavitz, travma etkisi yaratan olayların, çocuklardaki etkilerine ve çözüm yollarına ışık tutuyor…

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oktar Babuna ilk kez görüntülendi.

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Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

Türkiye tarafından inşa ettirilen Osmanlı tarzındaki Hala Sultan Camii Kıbrıslılar tarafından Almanya'ya şikayet etti. DW camii ile ilgili haber yaptı.