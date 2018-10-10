Bebek arabasında insan uzuvları taşırken yakalandılar

Juan Carlos N. ve eşi Patricia N. başkent Mexico City'nin şiddetin kol gezdiği banliyölerinden Ecatepec'te Perşembe günü 10 kişiyi öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

BAZILARINA TECAVÜZ ETTİ, BAZILARININ UZUVLARINI SATTI

Savcı Alejandro Gomez, Juan Carlos N.'nin bazı kadınlara tecavüz ettiğini ve kadınların bazılarının uzuvlarını sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Gomez, savcılık makamının şimdi bu itirafın doğru mu yoksa bir "psikopat" ya da "seri katilin" abartması mı olduğunu araştırdığını söyledi.

Meksika merkezli Formula radyosuna verdiği röportajda, "Anlatımı oldukça doğaldı. Açıkçası bunları yaptığı için mutlu göründüğünü düşünüyorum" dedi.