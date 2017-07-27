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Bebek arabasından 4 kilo esrar çıktı

Konya'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan şüphelinin eşi ile kayınbiraderi, bebek arabasında 4 kilogram esrar taşırken yakalandı

27.07.2017 - 09:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Temmuz'da evinde büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar bulunan ve çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderilen Gökhan K'nin eşi D.K. ile kayınbiraderi K.D'yi takibe aldı.

POLİSİN ŞÜPHESİ...

Bebek arabası ile yürüyen D.K. ve K.D'nin hareketlerinden şüphelenen polis, zanlıların üzerinde arama yaptı.

Bebek arabasından 4 kilo esrar çıktı

4 KİLO ESRAR ÇIKTI

Suç unsuruna rastlayamayan polisin bebek arabasında yaptığı aramada ise 4 kilogram esrar ile bir ruhsatsız tabanca bulundu. D.K. ve kardeşi K.D. gözaltına alındı.

Bebek arabasından 4 kilo esrar çıktı

Polis ekiplerince, 19 Temmuz'da eve düzenlenen operasyonda büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar ele geçirilmiş, ev sahibi Gökhan K. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Zanlının, 8 Temmuz'da merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde uyuşturucu satışının önüne geçmek için düzenlenen, "Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz" sloganlarının atıldığı yürüyüşe katıldığı, ayrıca mahalle muhtarlığının birinci azası olduğu belirlenmişti.

Bebek arabasından 4 kilo esrar çıktı

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