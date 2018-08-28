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Bebek bezlerine uyuşturucu saklayan süpheliler yakalandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, bebek bezlerinin içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.08.2018 - 14:46..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve baskınların ilk ayağında 5 kişiyi, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak'tan gözaltına aldı.

BEBEK BEZLERİNİN ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bu kişilerin sorgulanmasıyla uyuşturucu maddeleri temin ettikleri kişilerin kimliklerini belirleyen narkotik ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. F.K., F.Ö. ve Y.A. da gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, bebek bezlerinin arasına gizlenmiş 165 gram metamfetamin, 30 gram kokakin, bir miktar da sentetik kannobinoid ve esrar ele geçirildi.

Bebek bezlerine uyuşturucu saklayan süpheliler yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun ilk ayağında yakalanan 5 kişi hakkında 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak'tan işlem yapıldı. F.K., F.Ö. ve Y.A. ise sorgularının ardından, uyuşturucu ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.

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