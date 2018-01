Bebek isimlerine ilham olan 20 yabancı müzisyen

Amerika’da oldukça yaygın olan bu isim çılgınlığı, müzisyenlerin kariyerlerinin iyiye gitmesiyle büyük bir artış gösteriyor. 40 yıllık istatistik içeren verilerde, 80’lerin ve 90’ların soul sanatçıları, günümüzün güçlü sesleri ve genç müzisyenlerin isimlerinin yer aldığı bu listeyi detaylı inceleyeceğiz.

20. ZAYN

2010’daki kariyer başlangıcını One Direction grubuyla taçlandıran müzisyen ilk albümünden, gruptan ayrılışına kadar olan dönemde 2 bin bebeğin ismine ilham kaynağı oldu

(Dünyada toplam 2,353 kişinin ismi Zayn)

19. ARETHA FRANKLIN

Başarılı soul sanatçısının ilk yükselişi 1961’deki çıkardığı “1961” albümüyle başladı. 1961 yılından itibaren özellikle 1970 yılında aldığı “saygınlık” ünvanı ile aynı yıl 544 bebeğe isim kaynağı oldu. Günümüze kadar toplamda 3 bin kişinin Aretha ismini aldığını görmekteyiz.

(Dünyada toplam 5,626 kişinin ismi Aretha)

18. ADELE

Özellikle İngiliz ailelerin kız çocuklarına koyduğu isim, “Rolling In the Deep”, “Skyfall” gibi şarkılarıyla bir çok ödül almış sanatçı Adele’in ismidir. Adele’in 2008’de kariyerindeki sağlam tırmanış, günümüze kadar toplam 3 bin bebeğin ismine ilham olmuştur.

(Dünyada toplam 39,255 kişinin ismi Adele)

17. JEWEL

Jewel, 1995’te çıkardığı “Pieces of You” albümüyle 12 milyon kopya sattı. Büyük ses getiren Jewel, son 20 yıllık isim istatistiğinde 1995 ve 2000 yılları arasında 1500 bebeğe isim kaynağı oldu. 1995’ten 2018’e kadar Jewel ismi toplamda 4 bin bebeğe verildi.

(Dünyada toplam 39,388 kişinin ismi Jewel)

16. ARIANA GRANDE

2013’te kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan genç müzisyen, kariyer başlangıcından günümüze toplam 5 bin bebeğe isim kaynağı oldu.

(Dünyada toplam 39,388 kişinin ismi Ariana)

15. RIHANNA

Çok nadir görülen Rihanna ismi , aynı isimdeki sanatçının kariyerinden önce sadece 369 bebeğe verildi. Kariyerindeki yükselişiyle bol ödül kazanan Rihanna, 2005’ten günümüze toplamda 5 bin bebeğin ismine ilham kaynağı oldu.

(Dünyada toplam 5,369 kişinin ismi Rihanna)

14. BRITNEY SPEARS

Britney ismi, 80’lerin sonundan günümüze en yaygın kullanılan isimlerden birisidir. Britney Spears ise 1999 yılında “Baby One More Time” ve 2000 yılında “Oops! I did it again” albümlerini çıkarmasıyla satış rekorları kırdı. Britney Spears’ın isminden ilham alan aileler, 1999 ve 2000 yılları arasında toplam 6 bin bebeğe Britney ismini koydu.

(Dünyada toplam 34,348 kişinin ismi Britney)

13. CELINE DION

Celine Dion’u, Titanik filmi için yaptığı “My Heart Will Go On” şarkısıyla tanıdık. Bu şarkının da içinde bulunduğu 1996’da çıkan “Let's Talk About Love” albümü 10 milyonun üzerinde sattı. 1996’dan 2000’e kadar toplamda 3 bin bebeğe Celine ismi verildi. 1996’dan günümüze kadar ise toplamda 7 bin bebeğe isim kaynağı oldu.

(Dünyada toplam 10,424 kişinin ismi Celine)

12. ASHANTI

Nadir görülen bu isim, başarılı R&B sanatçısı Ashanti’nin 2002’de Grammy kazanmasıyla aynı yıl içinde 3 bin bebeğe isim kaynağı oldu. 2002’den günümüze toplamda 10 bin bebeğe Ashanti ismi verildi.

(Dünyada toplam 11,456 kişinin ismi Ashanti)

11. MILEY CYRUS

Miley ismi Miley Cyrus’tan önce neredeyse hiç konulmadı. Disney’de yıldızı parlayan genç sanatçının, gerçek müzik piyasasına girmesiyle daha seksist, daha müstehcen bir tarzla kariyer basamaklarını 5’er 5’er çıktı. Disney’de 2006 yılında başladığı Hannah Montana programından günümüze toplamda 11 bin bebeğe isim kaynağı oldu.

(Dünyada toplam 11,070 kişinin ismi Miley)

10. SHANIA TWAIN

Shania Twain, başarılı bir country müzisyeni. 1997, 2000 ve 2002'de çıkardığı albümlerden önce sadece 950 kişinin Shania ismi taşıdığı belirtildi. Shania isminden ilham alan aileler, 1997’den 2002’ye kadar 14 bin çocuğa bu ismi koydu.

(Dünyada toplam 14,950 kişinin ismi Shania)

9. NORAH JONES

2000’lerde kendisini listelerin en üstüne taşımış olan Norah Jones, başarılı bir jazz vokalistidir. 2001’de keşfedilen büyük ses sadece hayranlarının sevgisine değil çocuklarının isimlerine de ilham kaynağı olmuştur. Norah ismi 2002’den itibaren 17 bin bebeğe ilham kaynağı olmuştur.

(Dünyada toplam 18,499 kişinin ismi Norah)

8. LAURYN HILL

Başarılı R&B ve Rap sanatçısı olan Hill, Grammy’de bolca ödül alıp hem politik, hem de geçmişine saygılı bir vokalisttir. Bu keskin tarzını ailelere de yansıtmış olmalı ki 18 bin bebeğe kariyerinin yükselişinden günümüze kadar Lauryn ismi verilmiştir.

(Dünyada toplam 19,137 kişinin ismi Lauryn)

7. SHEENA EASTON

Easton, “Morning Train” single’ıyla 1981 yılında büyük dereceler elde etti. 1981’den 1984 yılına kadar toplamda 15 bin bebeğe Sheena ismi verildi. 1981’den günümüze toplamda 19 bin kişinin ismi, bu sanatçıdan ilham alınarak verildi.

(Dünyada toplam 22,236 kişinin ismi Sheena)

6. WILLOW SMITH

Başarılı genç sanatçı Willow Smith, aynı zamanda ünlü Hollywood yıldızı Will Smith’in kızıdır. 2017’de çıkardığı “The 1st” albümüyle büyük beğeni toplayan genç sanatçı, aynı zamanda “Ben Efsaneyim” filminde de oynamıştır. “Ben Efsaneyim” filminden sonra kariyerinde yükseliş yaşayan genç sanatçı, bu yükseliş öncesi sadece 75 kişiyle ortak ismi paylaşıyordu. 2008’den bu yana toplamda 24 bin bebeğe isim kaynağı olmuştur.

(Dünyada toplam 24,075 kişinin ismi Willow)

5. SELENA QUINTANILLA PEREZ

Öncelikle Selena isminin neden Selena Gomez üzerinden değil de Selena Quintanilla üzerinden araştırmaya layık gördüğümüzü açıklayacağız. Selena Quintanilla Perez, Meksika asıllı Amerikalı bir sanatçı olup, kariyerinin tırmanışlarından önce yaşadığı zorluklarla gündeme gelmiştir. Geniş bir hayran kitlesi bulunan sanatçı, bir otel odasında “Selena Quintanilla Fan Club” başkanı Yolanda Saldivar’la görüşüp, Saldivar’ın bu klüp üzerinden para akladığını ve belgelerin eksik olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Saldivar tarafından omzundan vurulan Perez, yaralı halde otel merdivenlerinden inmeyi başarmıştır. Kendisini vuranın Saldivar olduğunu söyledikten sonra 23 yaşında hayatını kaybetmiştir. Beyonce, Katty Perry, Enrique Iglesias ve Jennifer Lopez, en büyük hayranları olduklarını ifade etti. Dönemin Teksas Valisi George Bush, Perez’in doğum günü olan 16 Nisan’ı Teksas’ta “Selena Günü” ilan etti. Selena’nın hayatını anlatan filmde ise Selena’yı Jennifer Lopez oynadı, “Latin Efsaneler Koleksiyonu”nun bir parçası olarak, 16 Mart 2011'de bir ABD posta puluyla onurlandırıldı. Ölümünden filminin yapılmasına kadar geçen 2 senede toplamda 9 bin bebeğe Perez’i onurlandırmak için Selena ismi verildi. Selena Gomez’in etkisiyle de 1995’ten günümüze toplamda 33 bin bebek Selena ismini aldı.

(Dünyada toplam 48,114 kişinin ismi Selena)

4. MYA

1998’de yayınladığı single’ıyla büyük başarı elde eden sanatçı, Grammy’de Lady Marmalade ile yaptığı düette ödül aldı. 1998’den bu yana 50 bin bebeğin ismine ilham kaynağı oldu.

(Dünyada toplam 51,541 kişinin ismi Mya)

3. AALIYAH

Başarılı sanatçının, 1994’te yayınladığı “Back & Forth” ve “Age Ain't Nothing but a Number” adlı iki albümle büyük satış rekorları kırdı. 2000 yılında “Romeo Ölmeli” filminde oynadı. 2001’de Bahamalar’da geçirdiği uçak kazası sonucu 22 yaşında hayatını kaybetti. Bu trajik olay sonrası hayranları, günümüze kadar toplamda 79 bin bebeğe Aaliyah ismini verdi.

(Dünyada toplam 79,367 kişinin ismi Aaliyah)

2. WHITNEY HOUSTON

Houston, Guinness Rekorlar Kitabı’na “Gelmiş geçmiş en fazla albüm satan sanatçı” olarak adını yazdırmıştır. “I Will Always Love You” şarkısıyla dünyanın her yerine sesini duyurmuş sanatçının, “En İyi 500 albüm” listesinde ismi bulunuyor. Sadece bu şekilde değil hayranlarının sevgisinden dolayı da 80 bin bebeğe bu isim verildi.

(Dünyada toplam 95,214 kişinin ismi Whitney)

1 MARIAH CAREY

“Maria’dan bol isim mi var?” diye söyleyenler olacaktır. Fakat 98 bin bebeğin Maria’nın sonuna eklenen “-h” harfiyle Mariah Carey’den ilham aldıklarını söylersek… 1990’da çıkardığı “Vision of Love” çıkış albümü ile hem müzik piyasasında hem de adından ilham alınan bebeklerin isimlerinin sayısı doğru bir orantıda arttı. 2005’e kadar toplamda 54 bin bebeğe Mariah ismi konuldu. 2005’ten sonra Carey, 2006’da çıkarmayı planladığı albümün tarihinin “11 Eylül Olayları”nın yıldönümüne denk gelmesiyle kariyerinde düşüş yaşadı. Konulan isim sayısı da bundan nasibini alarak doğru orantıda düşüş yaşadı.

(Dünyada toplam 105,477 kişinin ismi Mariah)