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Bebek sahiline 143 araçlık otopark inşa edilecek

Bebek sahilini düzenlemek için 143 araçlık bir otopark yapılacağı açıklandı.

30.12.2016 - 11:17
  1. Haberler
  2. Emlak

İBB kıyı düzenleme projesi kapsamında valelerin rastgele yol kenarlarına park etmesini önlemek amacıyla bir projeyi hayata geçiriyor.

Bebek sahiline 143 araçlık otopark inşa edilecek

EMİRGAN'DA BİR ÖRNEĞİ VAR

İBB bir açıklama yaparak, “Emirgan’da da bir örneği var. Balık tutma platformları, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları olacak burada. Sadece bir otopark çalışması değil. Yola paralel şekilde araçların park edeceği otopark da olacak bu düzenleme kapsamında. Valeler rastgele park ediyorlar. Onu önlemek ve düzenlemek amacıyla hayata geçirdik. 143 araçlık bir yer. Akabinde marina projesiyle bu otoparkın ilgisi yok. Sahil düzenleme çalışmasını kapsıyor bu uygulama” ifadeleri kullanıldı.

Bebek sahiline 143 araçlık otopark inşa edilecek

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