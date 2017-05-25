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Bebekleri bağımlı doğan çift yardım bekliyor

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı çiftin bebekleri de uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu. Bağımlı çift, "Lütfen bizi kurtarın' diye feryat etti

25.05.2017 - 11:41
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunsa da başarılı olamadı.

BEBEKLERİ DE BAĞIMLI

Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 4 ay önce doğan R.E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı.

Anneanne 47 yaşındaki Gülnar T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı, hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.

Bebekleri bağımlı doğan çift yardım bekliyor

HAMİLELİĞİ BOYUNCA UYUŞTURUCU KULLANDI

Anne B.A. ise 8 yıl önce arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını belirterek şöyle konuştu: “3 yıl önce eşimle tanıştım. Bir yıl önce evlendim ve bu evlilikten çocuğumuz var. Hamileliğim boyunca uyuşturucu almak zorunda kaldım. Bebeğim de bağımlı doğdu, tedavi görüyor. Kontrol altında. Şu an bir şeyi yok ama doğduğu zaman onun da krizleri oldu. 3 ay çok ağladı. Onu kurtarıyoruz ama ona bakabilmek için bizim de kurtulmamız gerekiyor. Hiç emziremedim. Çünkü madde kullanıyordum. Hala da içiyoruz."

Bebekleri bağımlı doğan çift yardım bekliyor

LÜTFEN BİZİ KURTARIN

Bir fabrikada gündelikçi olarak çalışan baba R.A. da, 10 yıl önce uyuşturucuya başladığını belirterek şöyle dedi: “5- 6 kez İstanbul ve Antalya'da tedavi gördüm. Ancak yeterli olmadı. Bırakamadım. 3 yıl önce eşimle tanıştım. 1 yıldır da evliyiz. Çocuğumuz da bağımlı doğdu. Anne madde kullandığı için emziremiyor. 3 günde bir 50 TL'ye mama alıyoruz. Artık durumumuz yok. Çocuğumuza biz bakamıyoruz. Kayınvalidem bakıyor. Aldığım maaş uyuşturucuya yetmiyor. Büyüklerimizden, yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen bizi kurtarın."

Bebekleri bağımlı doğan çift yardım bekliyor


Bebekleri bağımlı doğan çift yardım bekliyor

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