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Bebekleri de bağımlı doğan çift tedavi edilecek

Sağlık Bakanlığı; bebekleri de uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya gelen çiftin yardım çağrısına sessiz kalmadı.

26.05.2017 - 09:53
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Antalya'da uyuşturucu bağımlısı çiftin bebeklerinin de bağımlı olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucuya karşı koyamayan çift, yardım istedi.

Bağımlı çiftin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı hareket geçti.

BAKAN TALİMAT VERDİ

Antalya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları doğrultusunda madde bağımlısı ailenin tedavisinin Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bebekleri de bağımlı doğan çift tedavi edilecek

TEDAVİ EDİLECEKLER

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları sonrası Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından madde bağımlısı anne B.A. ve baba R.A. ile irtibata geçilmiştir. 'Lütfen Bizi Kurtarın' mesajı ile tüm Türkiye’ye seslenen ve bağımlılıktan kurtulmaya kararlı çift, 26 Mayıs Cuma günü tedavilerine başlanmak üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne davet edilmişlerdir. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılacak çift, tetkikler sonrası Aşır Aksu Yerleşkesi’ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüleceklerdir."

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