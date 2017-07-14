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Bebeklerini çöpe atan anne-babaya müebbet

Bursa'da bebeklerini çöpe atarak öldürmekten tutuklanan anne ve babanın ömür boyu hapsi istendi.

14.07.2017 - 11:57
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Bursa'da, geçen yılın ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini öldürmekten tutuklu yargılanan 39 yaşındaki Sezai Durmayaz ile 20 yaşındaki sevgilisi Çiğdem Şimşek, Yargıtay'ın bozma karanının ardından ikinci yargılamada da ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.

BEBEĞİNİ ÇÖPE ATMIŞTI

Merkez Osmangazi İlçesi'nde tornacı Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar olan Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, geçen yıl 20 Ocak’ta tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı. 12 saat sonra gece yarısı çöp konteynerina attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bebeklerini çöpe atan anne-babaya müebbet

Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı. Çiğdem Şimşek'in ifadesini alan polis çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Ardından ise Sezai Durmayaz'ı gözaltına aldı. Ardından mahkemeye sevkedilen çift tutuklandı.

SEVGİLİSİNİN HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İhmali davranışla kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan sanıklardan Sezai Durmayaz, Çiğdem Şimşek'in hamile olduğunu bilmediğini, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini belirterek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp poşet içersinde çatı katına çıkardım. Çiğdem kanama nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynerine attım" dedi.

HAMİLE OLDUĞUNU BİLEREK KARNINI OTURMUŞ

Çiğdem Şimşek ise savunmasında Sezai Durmayaz'ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu anlattı. Şimşek, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğin yaşadığını ve kordonunu makas ile Sezai Durmayaz'ın kestiğini söyledi. Çiğdem Şimşek daha sonra hastaneye kaldırıldığı için olanlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Son duruşmada iki sanık da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlarını istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan son raporda daha önce donarak öldüğü belirtilen bebeğin, 'kesilen kordonundan sonra bakım, koruma, gözetim ilişkisi ile icrai davranışların gerçekleşmemesi' nedeniyle kan kaybından öldüğünü belirtmesi sonucu bebeğin annesi Çiğdem Şimşek ve babası Sezai Durmayaz'a 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezalarda hiç bir indirim yapmadı.

Bebeklerini çöpe atan anne-babaya müebbet

Yargıtay'ın,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya müdahil olması gerekçesiyle bozduğu yargılamaya tekrar başlandı. Bakanlık avukatının hazur bulunduğu yargılamada mahkeme heyeti her iki sanığı  'adam öldürmek' suçundan yeniden ömürboyu hapis cezasına mahkum etti.

"O BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEDİ, DOĞURDU"

Duruşma sonrası açıklama yapan Çiğdem Şimşek'in avukatı Mihriban Ünal,  müvekkilinin lise eğitimi görürken arkadaşları yüzünden talihsiz olaylar yaşadığını belirtip, "O bebeğini doğurdu. Öldürmedi. Buna rağmen  bize göre haketmediği cezaya çarptırıldı. Yasal haklarımızı kullanıp karara itiraz edeceğiz" dedi.

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