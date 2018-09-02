Bebeklerinin ultrason görüntüsünü 3D yazıcı ile hissetti

Teknoloji hayatımın içerisinde önemli bir yeri kaplıyor. Özellikle gelişen teknolojinin hayatımıza kazandırdığı en önemli buluşlardan olan 3D yazıcılar, tıbbi alanda da hizmet vermeye başladığı gibi görme engelli bir çifte de unutulmaz bir deneyim yaşattı.

3D YAZICIDAN ULTRASON GÖRÜNTÜSÜ

Silvina ve Daniel çiftinin yakında bir bebekleri olacak. Doğacak bebekleri için ultrasona giden çift göremedikleri bebeklerini hissedebilmek için ultrason görüntüsünü 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttı. Çift bu şekilde bebeklerinin yüzünü algılayabildi.

Bebeklerinin ultrason görüntüsünü 3 boyutlu yazıcı ile hissetti - VİDEO

"MUHTEŞEM BİR DENEYİM"

29 haftalık hamile olan Silvina bu deneyimi "muhteşem" sözleriyle anlatabildi., “Bebeğin yüzüne dokunabilmek muhteşem bir deneyim. Böylelikle doğmadan önce kızımızın kime benzeyeceğini anlayabiliyoruz… Diğer türlü onu, insanların tarif ettiği şekilde hayal etmeye çalışacaktık” diyen anne, büyük mutluluk yaşadı.