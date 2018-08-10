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Bebek'te lüks kafeye silahlı saldırı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşun isabet etti.

İHA | 10.08.2018 - 08:49..
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Olay, 22.30 saatlerinde, Beşiktaş ilçesindeki Bebek’te iki katlı bir kafede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre lüks bir araba ile kafenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından araçtan ateş açıldı.

YARALANAN OLMADI

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı saldırının ardından, ateş eden kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. İsabet eden kurşunlar nedeniyle kafenin camları kırılırken, etraftaki bazı otomobiller de zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlem alırken, kafede ve çevresinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri saldırıya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bebek'te lüks kafeye silahlı saldırı

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