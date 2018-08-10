taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,5885
EURO
6,4452
ALTIN
217,75
PETR
72,0900

Bebek'te nargile kafeye silahlı saldırı

Bebek'te 4 kişi oldukları ve olay yerine lüks bir araçla geldikleri iddia edilen zanlılar, bir kafeye rast gele ateş açtı.

DHA | 10.08.2018 - 05:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bebek Mahallesi, Bebek Yokuşu Caddesi'nde bulunan bir nargile kafeye saat 23:00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Maddi hasarın meydana geldiği saldırıda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Bebek'te nargile kafeye silahlı saldırı

ÇEVREDE BULUNAN ARAÇLARA DA KURŞUN İSABET ETTİ

Bulundukları araçtan kafeye ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kafenin camları kırılırken çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

Bebek'te nargile kafeye silahlı saldırı

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

459
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

100
Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

23
Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

6
Çete lideri El Betito yakalandı

Çete lideri El Betito yakalandı

3
Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

8
İzmit'te böbrek hastası kadın intihar etti

İzmit'te böbrek hastası kadın intihar etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM