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Beçin Antik Kenti UNESCO daimi listesi yolunda

Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarında bulunan, Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye geçmesi hedefleniyor.

AA | 06.08.2018 - 12:03..
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülerek birçok eser gün yüzüne çıkarılırken, ayakta kalan tarihi yapılar da restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, yaptığı açıklamada, antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere kadar uzandığını ancak asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını vurguladı.

OSMANLI DEFİNELERİ

Antik kentte kazıların başladığı 1974'ten bu yana bol miktarda sikke ve seramik bulunduğunu ifade eden Kadir Pektaş, son olarak Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal başkanlığındaki kazı ekibinin, 2000 yılında ortaya çıkardığı binlerce sikkenin, Osmanlı'nın önemli defineleri arasında yer aldığını kaydetti.

Beçin Antik Kenti UNESCO daimi listesi yolunda

HEDEF UNESCO KALICI LİSTESİ

Kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında alındığını hatırlatan Kadir, "Pektaş, Beçin Antik Kenti'nin en önemli özelliklerinden birisi de flora ve faunasıdır. Beçin Antik Kenti, sadece tarihi yapılarıyla değil bitki ve hayvan çeşitliliğiyle de UNESCO'ya adaydır. Bu nedenle UNESCO daimi listesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bununla ilgili de bir alan yönetimi planı hazırlıyoruz." dedi.

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