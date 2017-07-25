taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5560
EURO
4,1496
ALTIN
143,71
PETR
48,8000

Beckham çifti evleri ayırdı

Dağ evine taşınan çiftin kaldığı evlerin birbirinden uzaklığı 45 metreyi buluyor.

25.07.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Emlak

lö

18 yıllık evlilikleriyle örnek olarak gösterilen Victoria Beckham (43) ve David Beckham (42) çifti evlerini ayırdı. 4 çocuklu çift, İngiltere'de satın aldığı son evin ayrıntıları ayrılma sinyallerine yol açtı.

ÇİFT KARARDAN MEMNUN

İddialara göre, çift dağ evini ayrı yaşamak üzere 2'ye böldü. Aralarında 45 metre olan evin ortasında otopark bulunuyor.

Yeni ev 3 ayrı ahırdan oluşuyor. Aynı çatı altında istedikleri gibi yaşamanın yolunu bulan çiftin ve çocuklarının bu karardan memnun olduğunu konuşuluyor.

İlginizi Çekebilir
ABD'de 2. el konut satışları beklentiden kötü
ABD’de ikinci el konut satışları haziranda aylık yüzde 1,8 azalışla beklenenden fazla geriledi.
Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor
Bitlis'teki 600 mağara ev için hazırlanan projenin ihalesi yapıldı.
Emlak vergilerine itiraz için son gün 31 Temmuz
Artan emlak vergilerine itiraz için son tarih olarak 31 Temmuz olarak belirlendi.
629 yıllık Bran Kalesi hala ayakta
Bram Stoker'ın hayali karakteri olan Drakula'nın Kalesi olarak bilinen Bran Kalesi görenlerin içine korku salıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

120
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

44
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

121
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

21
İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

73
Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

39
Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM