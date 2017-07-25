Beckham çifti evleri ayırdı

18 yıllık evlilikleriyle örnek olarak gösterilen Victoria Beckham (43) ve David Beckham (42) çifti evlerini ayırdı. 4 çocuklu çift, İngiltere'de satın aldığı son evin ayrıntıları ayrılma sinyallerine yol açtı.

ÇİFT KARARDAN MEMNUN

İddialara göre, çift dağ evini ayrı yaşamak üzere 2'ye böldü. Aralarında 45 metre olan evin ortasında otopark bulunuyor.

Yeni ev 3 ayrı ahırdan oluşuyor. Aynı çatı altında istedikleri gibi yaşamanın yolunu bulan çiftin ve çocuklarının bu karardan memnun olduğunu konuşuluyor.