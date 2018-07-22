Sahte bedava bilet mesajlarına THY'den uyarı

1 Mesut Özil: Alman medyası durumu farklı yansıttı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için Alman medyası tarafından linç edilen Mesut Özil eleştirilere cevap verdi.

2 Erzurum Kongre Binası'nın restorasyonu tamamlandı Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi binanın 2 yıl önce başlatılan restorasyonu sona erdi.

3 27 yıldır saz yapıyor İzmit'te yaşayan Leyla Budak, saz ustası eşine yardım ederken tamir yapmaya başladı. Daha sonra saz yapımına elinin yatkın olduğu görünce, bu işe başlamaya karar verdi.

4 Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı Uruguay'dan getirilen anguslardan biri önce sahildeki kişiyi yaraladı ardından da denize atladı. Angus boğularak denizde can verdi.

5 Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin başvuru Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

6 Hawaii'de lavlar okyanusa aktı Aktif bir hale gelen Kilauea Yanardağı'ndan akan lavlar çevrede yaşayanları zor durumda bırakıyor.