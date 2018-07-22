Sahte bedava bilet mesajlarına THY'den uyarı

Sosyal medyada hızla yayılan bir mesajda, bedava bilet kazanılması için paylaşılan linke tıklanması, yönlendirilen sayfadaki anketin doldurulması istendi.
BEDAVA BİLET YALANI
Mesajdaki talimatları yerine getirenlerin bedava bilet kazandıkları söylendi.
THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN UYARDI
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter üzerinden olayı yalanlarken uyarıda da bulundu.
"GÜVENLİĞİNİZ AÇISINDAN SAHTE MESAJLARI AÇMAYIN"
Üstün, "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.