Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yer alan mağazanın açılıştan günler önce halı hediye edileceğini duyurması üzerine vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezinin önünde toplandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Kapıların açılmasıyla içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı. Tartışma, görevlilerin müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Bedava halı kampanyası izdihama yol açtı

"BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDUK"

Mağaza sahibi Hakan Polat, yaptığı açıklamada kampanyayı günler öncesinde duyurdukları için yoğunluğun yaşandığını belirterek, "Açılışımız çok yoğun gerçekleşti. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk." diye konuştu.