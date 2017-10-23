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Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

Antalya Film Festivali'nde ücretsiz olmasına rağmen Kurtlar Vadisi Vatan filminin oynadığı salon boş kaldı.

23.10.2017 - 14:08
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Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54'üncüsünü düzenlediği Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti.

İLGİ GÖRMEDİ

Özel gösterimler kapsamında 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya'da ilgi görmedi.

Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

AKM ÇEVRESİNDEN SEYİRCİ ÇAĞIRDILAR

Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti. Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı.

Kurtlar Vadisi Vatan'a 'boş salon' şoku VİDEO

Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

GÖREVLİLER SALONA ALINDI, ŞAŞMAZ FİLMDEN ÇIKTI

Filme yine katılım olmadıı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.

Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

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Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı

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