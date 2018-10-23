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Kalp krizi geçiren bedelli asker hayatını kaybetti

Erzincan'da bedelli askerlik görevini yerine getiren 29 yaşındaki piyade er Onur Yavuzoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 23.10.2018 - 16:00..
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Bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 6 Ekim'de Erzincan'daki 59'uncu Topçu Er Eğitim Tugayı'na teslim olan Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim sabahı aniden rahatsızlanınca birliğin revirine, ardından da ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Acil serviste kalbi duran Yavuzoğlu, yoğun bakımda 10 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.

Yapılan otopsinin ardından er Yavuzoğlu için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Kalp krizi geçiren bedelli asker hayatını kaybetti

3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri erkan ve gencin yakınlarının katıldığı tören Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi.

Kalp krizi geçiren bedelli asker hayatını kaybetti

Piyade er Onur Yavuzoğlu'nun cenazesi, uçakla İstanbul'a gönderildi. Yavuzoğlu'nun cenazesi yarın Sarıyer'de toprağa verilecek.

Kalp krizi geçiren bedelli asker hayatını kaybetti

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