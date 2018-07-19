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Bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntıları

Bedelli askerlikten yararlanacak gençler, 25 gün boyunca teorik eğitimler alacak.

AA | 19.07.2018 - 13:45..
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Bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntıları

Bedelli askerlik düzenlemesinde ayrıntılar belli olmaya başladı.

25 yaşında olup 15 bin liralık ücreti ödeyenler, 25 günlük eğitimle askerlikten muaf tutulacak.

25 GÜN ŞARTI KALKSIN

Uygulamadan yararlanacak isimlerin 25 günlük eğitimi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

25 gün boyunca kışlaya gitmenin, iş hayatına engel olacağını savunan gençler düzenlemede değişikliğe gidilmesini bekliyor.

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan önemli açıklamalar geldi.

TEORİK EĞİTİMLER VERİLECEK

AA muhabirine konuşan Bostancı, bedelli askerlikte teorik eğitimlerin verileceğini söyledi.

Naci Bostancı, şunları söyledi: "Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz."

28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek VİDEO

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ, TARİHİ VE GELECEĞİ...

Bostancı, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

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