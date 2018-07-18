Bedelli askerlik Meclis'te

5 milyon genç tarafından heyecanla beklenen bedelli askerlikte detaylar belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Teklifin kısa sürede kanunlaşmasını beklediklerini ifade eden Muş, bedelli askerlikten yararlanacak kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretsiz izinli sayılacağının altını çizdi.

BAŞVURU SÜRESİ

AK Partili vekil, başvuru süresinin ise 3 ay olacağını söyledi.

18 MADDELİK TEKLİF

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Teklif toplamda 18 maddeden oluşuyor. Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar.

31 ARALIK 1993 ÖNCESİ DOĞANLAR...

Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu ve özel sektör çalışanları ise ücretsiz izinli sayılacak.

KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR

Şu an itibariyle 1 milyonu 324 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.