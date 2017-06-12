Bedelli askerlik nedir

Türkiye'de halihazırda 400 bini aşkın bakaya ve 2.5 milyonu aşkın tecilli genç bulunuyor. Bu durum bedelli bekleyen pek çok kişinin olduğu anlamına geliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik konusunda sorulan soruya, "Söz vermeyeyim ama, Binali Bey'le konuşalım değerlendirelim." cevabı vermesi bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırdı.

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

SON BEDELLİ ASKERLİK

En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.