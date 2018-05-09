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Bedelli askerlik Nurettin Canikli'ye soruldu

Bu konuda son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu ifade eden Bakan Canikli, açıklamalara bütün olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 07:51..
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Bedelli askerlik Nurettin Canikli'ye soruldu

Bedelli askerlik Nurettin Canikli'ye soruldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMA YOK"

Bedelli askerlikle ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Canikli, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

SON SÖZ ERDOĞAN'DA

Nurettin Canikli, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok"

ERDOĞAN EN DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili şunları söylemişti: "Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize gazilerimize onlara karşı bir saygısızlık olur. Ve bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzdeki seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım varsa bu adımlar o zaman atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."

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