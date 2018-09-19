Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanacaklar için hazırlanan 21 günlük eğitim programı açıklandı.

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklar, ‘tek er muharebe eğitimi’, ‘yanaşık düzen eğitimi’, ‘mekanik nişancılık ve atış eğitimi’, ‘temel beden eğitimi’ ve ‘askeri kültür’ olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.

Programa göre sadece pazar günleri dinlenme şansı bulacak olan bedelli askerleri zorlu bir sürecin beklediği öngörülüyordu.

"BU PROGRAMI UYGULARSAK CANINIZ ÇIKAR"

Lakin Amasya'da bedelli askerlik yapanlardan biri olan Erdi Tok, "Sosyal medya platformlarında dolaşan eğitim programları doğruymuş ve bedelliciler için hazırlanmış; komutanlar bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımıza bu programı size uygulamayacağız, uygularsak canınız çıkar, olabildiğince eğitimleri azamiye indirgeyecekler" sözleriyle eğitimin sadece şınav, mekik ve spor hareketlerinden oluştuğunu söyledi.