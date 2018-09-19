taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.28815
Euro
7.36335
Altın
1203.65
Borsa
95849.06
Gram Altın
244.319

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik için yapılan düzenlemeler ve celp dönemleri açıklanmaya devam ederken, ilk giden askerlerden biri olan Erdi Tok, verilen eğitim konusunda paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 10:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

BEDELLİ

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanacaklar için hazırlanan 21 günlük eğitim programı açıklandı.

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklar, ‘tek er muharebe eğitimi’, ‘yanaşık düzen eğitimi’, ‘mekanik nişancılık ve atış eğitimi’, ‘temel beden eğitimi’ ve ‘askeri kültür’ olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.

Programa göre sadece pazar günleri dinlenme şansı bulacak olan bedelli askerleri zorlu bir sürecin beklediği öngörülüyordu.

"BU PROGRAMI UYGULARSAK CANINIZ ÇIKAR"

Lakin Amasya'da bedelli askerlik yapanlardan biri olan Erdi Tok, "Sosyal medya platformlarında dolaşan eğitim programları doğruymuş ve bedelliciler için hazırlanmış; komutanlar bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımıza bu programı size uygulamayacağız, uygularsak canınız çıkar, olabildiğince eğitimleri azamiye indirgeyecekler" sözleriyle eğitimin sadece şınav, mekik ve spor hareketlerinden oluştuğunu söyledi.

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

162
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

36
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

56
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

273
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

49
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

38
PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM