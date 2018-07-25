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Bedelli askerlikte yaş kriteri değişti

Bedelli askerlik düzenlemesinde kapsam genişletildi; 1 Ocak 1994 yılında doğan gençler de yasa kapsamına alındı.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 14:40..
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Bedelli askerlikte yaş kriteri değişti

Askerlik konusunda sorunu bulunan yüzbinlerce genci ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'te.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan bedelli askerlik düzenlemesi, son şeklini aldı.

1 OCAK 1994 DOĞUMLULARA MÜJDE

31 Aralık 1993 olarak belirlenen sınır, 1 gün kaydırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmaya hak kazandı.

2 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar ise büyük bir üzüntü içerisinde.

21 GÜN EĞİTİM SÜRESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemedeki 21 gün olan eğitim süresinde değişim olmayacağını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eğitim süresinin mutlaka olması gerektiğinin altını çizmişti.

BEDEL 15

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin, ödeyeceği miktar ise 15 bin TL.

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