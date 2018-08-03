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Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli askerlik başvurularında son tarih 3 Kasım 2018 olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 12:14..
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Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bedelli askerlik kanun tasarısı sonrasında bedelli askerlik başvuru kılavuzu da yayınlandı.

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BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruların son tarihi 3 Kasım 2018 olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bedelli askerlik hakkında birçok detay resmiyete kavuşmuş oldu. Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

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