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Bedelli başvurusu sayısı 1 ayda 450 bine ulaştı

3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı öğrenildi.

AA | 02.09.2018 - 12:24..
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Bedelli başvurusu sayısı 1 ayda 450 bine ulaştı

Bedelli askerlik başvuruları her güçün gün hızla artıyor. 3 Kasım'a kadar başvuruların devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, bedelliden faydalanacak kişi sayısı 1 milyonu bulabilir.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

Bedelli başvurusu sayısı 1 ayda 450 bine ulaştı

BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek üç ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden, ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.

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