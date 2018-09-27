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Bedellide 3. celp açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 09:46..
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 557 bin 102 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bedellide 3. celp açıklandı

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