Beden kitle indeksi nedir

Bir insanın boyuna göre kilosunun ideal olup olmadığını ortaya çıkaran ve aynı zamanda cinsiyetle de alakalı olan parametredir.

İnsanların bulundukları kilonun boy ve cinsiyetlerine göre hangi aşamada olduğunu bildirmek için hesaplanan beden kitle indeksi kilonuzun zayıf, ideal, aşırı kilolu ve obez botlarında olup olmadığını ortaya çıkarıyor.

BEDEN KİTLE İNDEKSİ NASIL HESAPLANIR

Vücut ağırlığınızı, boyunuzun karesine bölün. Elde ettiğiniz sonuç sizin beden kitle indeksinizdir.

0 İLE 18.4 ARASI ZAYIF

Vücut ağırlığınızı boyunuzun karasine böldüğünüzde elde ettiğiniz sonuç 0 ile 18.4 arasında ise bu sizin zayıf olduğunuzun göstergesidir. Bu da ideal kilonuza ulaşmak için kilo almanız gerektiği anlamındadır.

18.5 İLE 24.9 ARASI NORMAL

Eğer elde ettiğiniz sonuç 18.5 ile 24.9 arasında bir sonuç aldıysanız en ideal kilonuzdasınız.

25.0 İLE 29.9 ARASI FAZLA KİLOLU

Bu oranlarda bir sonuç ile karşılaştıysanız kilonuz boyunuza oranla fazla anlamına gelmektedir.

30.0 İLE 34.9 ARASI BİRİNCİ SEVİYE OBEZ

Vücudunuz boy oranınıza göre artık biraz daha tehlikeli bir durumda. Diğer bir deyimle şişman kategorisindesiniz.

35.0 İLE 44.9 ARASI İKİNCİ SEVİYE OBEZ

İçinde bulunduğunuz kilo boyunuza oranla çok fazla ve şişmanlığın ikinci aşamasındasınız. Bu durum kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açabilir.

45.0 VE ÜSTÜ ÜÇÜNCÜ SEVİYE OBEZ

Şişmanlığın üçüncü aşamasındasınız ve bu durum ciddi derece hastalıklara yol açabilir. Bir an önce kilo verilmesi gereklidir.