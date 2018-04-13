Bedenini kadavra olması için bağışladı

Manisa'da yaşayan Zeki Keskin, öğrencilerin eğitimi için bedenini ölümünden sonra kadavra olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışladı.

ORGANLARINI DA BAĞIŞLADI

Bağış tutanağı, bağışçı Zeki Keskin'in yanı sıra MCBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, MCBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Tatlısumak ve MCBÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özcan tarafından imzalandı. Aynı zamanda organ bağışçısı da olan Keskin, gerekirse bu konuda da bedeninden yararlanılabileceğini söyledi.

"ÜLKEMİZDE YETERLİ SAYIDA KADAVRA YOK"

MCBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, "Kadavra, tıp fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim materyalidir. Tıp biliminin temeli olan anatomi derslerinin kadavralar üzerinde yapılması; iyi hekimler yetişmesinin de temelini oluşturmaktadır. Ülkemizde kendini tıp bilimine ve eğitimine bağışlayanlar olmasına karşın, tıp fakültelerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli sayıya ulaşmamaktadır. Zeki Keskin'e tıp bilimine yapmış olduğu değerli katkılar için teşekkür ederiz" dedi.