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Bedensel engeline rağmen sema tutkusundan vazgeçmedi

Omurilik zedelenmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Recep Taşkapu, eğitimini aldığı semayı, tekerlekli sandalye üzerinde gerçekleştiriyor.

AA | 16.12.2017 - 11:15..
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Konya'da 17 yaşından beri omurilik zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan 34 yaşındaki Recep Taşkapu, engeline rağmen sema tutkusundan vazgeçmiyor.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Semazenlik eğitimini 7 yıl önce tamamlayıp çeşitli programlara katılan Taşkapu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, engelli olup semazenlik yapmak isteyenler için bir müfredat oluşturulduğunu belirtti.

Bu kapsamda önce ilmihal, daha sonra tasavvuf, ardından da sema derslerini başarıyla tamamlayarak semazenlik belgesi aldığını ifade eden Taşkapu, Türkiye'de ilk ve tek engelli semazen grubu içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bedensel engeline rağmen sema tutkusundan vazgeçmedi

"SEMAZEN OLMA TUTKUM İÇİMDE HEP VARDI"

Semazenlik belgesini aldıktan sonra birçok programa katıldığını anlatan Taşkapu, şöyle devam etti: "Semazen olma tutkum içimde hep vardı, engelli olduktan sonra da bu tutkumdan vazgeçmedim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, diğer önemli günlerde ve Hazreti Pir'i anmak için Mevlana Müzesi'ndeki Gül Bahçesi'nde düzenlenen sema programlarına katılmaktayım. Bu duyguyu hiçbir şekilde tarif edemem. İnşallah herkes gelip bizim programlarımızı izler. İnsanlar bizleri izleyerek bu duyguyu daha yakından paylaşır."

HAYATA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ

Taşkapu, sema üzerine eğitim almasının hayatında çok büyük değişiklikler getirdiğine işaret ederek, "Semazen olduktan sonra hayata bakışım değişti. Doğruyu, eğriyi daha iyi ayırt eder oldum. İnsanın, ibadet ettikçe ruhunun daha da güzelleştiğini gördüm." diye konuştu.

Semanın, Mevlevi dervişleri tarafından icra edilen bir zikir olduğunu vurgulayan Taşkapu, şunları kaydetti: "Durumumun ibadete engel olmadığını kanıtlamak adına, 'biz de yapabiliriz' düşüncesiyle semazen oldum. Hiçbir engel Allah'ı zikretmeye mani değildir. Bu düşünceyle semazenlik yaparak hayatıma devam ediyorum. Bizler sema programını semazen kardeşlerimiz gibi ayakta icra edemiyoruz. Bunun için tekerlekli sandalye kullanıyoruz ama buna zorluk demeyelim, her işin bir kolaylığı vardır. Yeter ki insan istesin, ona engel yoktur."

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