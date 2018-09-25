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Bedesten Çarşısı önemini korumaya devam ediyor

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, Romalılardan Selçuklu ve Osmanlı'ya binlerce yıldır ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi "Bedesten Çarşısı", ticari canlılığını koruyor.

AA | 25.09.2018 - 15:12..
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Bedesten Çarşısı önemini korumaya devam ediyor

Yaklaşık 2 bin yıldır ticari faaliyetlere ev sahipliği yapan, şimdiki hali ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1538 yılında müftü ve kadıasker Mevlana Kadri Çelebi tarafından klasik tarza uygun dokuz üniteli bir bedesten olarak inşa ettirilen çarşıda, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon gerçekleştirildi.

UĞRAK YERİ OLDU

Asırlardır 40 sokaktaki 2 bin 600'den fazla dükkan ile Konya esnafının rızık kapısı olan, tarihi Kapu ve Aziziye camilerine ev sahipliği yapan çarşı, geniş ürün yelpazesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Mevlana Dergahı'nın yanı başındaki çarşıda, yüzyıllardır ahilik geleneği yaşatılıyor.

Bedesten Çarşısı önemini korumaya devam ediyor

GELENEKSEL LEZZETLERİ TATMA FIRSATI

Dededen kalma mesleklerini sürdüren zanaatkarlar, antika meraklıları, el işi sanat hayranları, düğün hazırlığı yapan çiftler ve aileler için giyim kuşam, aksesuar, ev eşyaları çeşitliğiyle cazibe merkezi olma özelliğini koruyan Bedesten'i ziyaret edenler, alışverişin yanı sıra közde demlenen çay ve tarihi lokantalarda geleneksel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

KONYA TİCARETİNİN MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Bedesten Çarşısı'nın, Konya ticaretinin merkezi olduğunu söyledi. Konya'nın çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Arabacı, "Konya, şahsiyetini Selçuklularla bulmuş bir şehir. Selçuklular döneminde eğitim, ticaret, kültür ve sanat alanlarında devasa atılım yapmış bir şehir." dedi.

Bedesten Çarşısı önemini korumaya devam ediyor

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