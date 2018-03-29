Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 kadına 7 gün hapis

Bar çıkışında taksi bekleyen 3 kadın, gördükleri erkeği beğendiler. Kız arkadaşıyla araç bekleyen adam bir anda 3 kadının saldırısına uğradı. Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan kadınlar, 47 dolar para cezası ve yedi gün hapis cezası aldı.

ADAMI ARABAYLA KAÇIRACAKLARDI BAR KORUMALARI ARAYA GİRDİ

Gelen bir taksiyi durduran 20'li yaşlardaki 3 kadın, adamı da taksiye bindirmeye çalıştı. Ne olduğunu şaşıran adam kadınlara karşı koymaya çalışırken, yanındaki kız arkadaşı ise durumu barın önündeki korumalara haber verdi.

Koruma kadınlara müdahale ederken, kadınların arkadaşı olduğu belirtilen bir adam da olaya dahil oldu. Yaşanan arbedede koruma yaralanırken, olay yerine gelen polis üç kadın ve arkadaşları olan adamı gözaltına aldı.

47 DOLAR VE 7 GÜN HAPİS

Kadınlar verdikleri ifadede adamın çok yakışıklı olduğunu ve beraber zaman geçirmek istediklerini söylerken, olay nedeniyle 47 dolar para cezası ve yedi gün hapis cezası aldı. Kavgaya karışan arkadaşlarına ise 80 dolar para cezası uygulandı.