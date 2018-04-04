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Begüm Kütük bebeğini kaybetti

Bebeklerini kaybeden Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük çifti, acı gelişmeyle sarsıldı.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 06:09..
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2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olay yaşadı.

"ÇOK HIZLI KİLO ALIYORUM"

3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti. Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade’nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti. Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek “Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” demişti.

Begüm Kütük bebeğini kaybetti

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