Begüm Kütük hamile

Ünlü çift, işleri yüzünden bebek için vakit bulamadıklarını söylüyorlardı. 8 yıldır evli olan çiften, sonunda müjde geldi. Begüm Kütük önceki gün Emirgan'daki bir mekanda buluştuğu yakın dostlarına hamile olduğunu açıkladı.

Güzel Oyuncu Begüm Kütük FOTO GALERİ

"BENİ İKİZ ANNESİ SANIYORLAR"

Öte yandan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti daha önce bir reklam filminde oynamıştı. Begüm Kütük, reklamda ikizlere hamileydi. Oyuncu, daha sonra verdiği bir röportajda o reklam filmi için, "Reklam yüzünden herkes beni ikiz annesi sanıyor." demişti.