Behçet Hastalığı nedir

1937 yılında Dermatolog Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan Behçet Hastalığı, çeşitli belirti ve bulgularla birçok sistemi etkileyen bir hastalıktır.

Ağızda ve cinsel bölgelerde tekrarlayan yaralar, deri, göz, eklem, damar ve sinir tutulumuyla seyreden iltihaplı bir romatizma hastalığı olan Behçet Hastalığı, 20-30’lu yaşlarda daha fazla görülür. Kadın ve erkeklerde eşit oranlarda görülürken hastalık erkeklerde daha şiddetli seyreder. Bulaşıcı veya kalıtsal bir hastalık değildir.

EN FAZLA GÖRÜLEN BULGU: TEKRARLAYAN AFTLAR

Behçet hastalarının %75’inden fazlasında ilk bulgu ağızdaki aftlardır. Yuvarlak veya oval, ortası sarı-beyaz renkli etrafı kızarık, ağrılı yaralar şeklinde görülen aftlar yemek yemeyi ve konuşmayı güçleştirebilirler. Aftlar, 0.5 cm’den küçük olup en sık olarak dilde, dudaklarda ve yanak içlerinde bulunurlar. Beş ile on gün içinde iz bırakmadan iyileşirler. Daha nadir görülen 0.5 cm’den büyük olan aftlar ise dil dudak ve yanakların dışında damakta ve boğazda da görülebilir. İyileşmeleri 10 günden daha uzun süren bu aftlar ise iyileştiklerinde iz bırakabilirler.

BULAŞICILIK ÖZELLİĞİ BULUNMUYOR

En çok görülen ikinci önemli bulgu ise cinsel bölgede tekrarlayan ülserlerdir. Ağızdaki aftlara benzeyen bir görünüme sahip olan bu yaralar daha derin oldukları için genelde iz bırakabilirler. Kadın hastaların bazılarında vajende veya rahim ağzında bulunabilirler. Bu kısımdaki yaraların bulaşıcılık gibi bir özelliği yoktur.

TEHLİKELİ BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Deride sivilce benzeri cilt döküntüsü çıkabilir. Eritema nodozum olarak adlandırılan, deriden kabarık, şiş, kızarık, ağrılı, fındık veya ceviz büyüklüğünde, uç vermeyen şişlikler oluşabilir. Özellikle bacak ön yüzünde görülür.

Eklemlerde ağrı ve şişlik hissedilirken akciğer arterlerinde yırtılma ile meydana gelen kanama ciddi tutulum biçimidir.

Bu belirtiler dışında hastalık, beyin, gastrointestinal sistem ile damarlarda da bazı önemli ve tehlikeli belirtiler gösterebilir.