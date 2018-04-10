Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nün sahibi Şükrü Erbaş oldu

12 Nisan Perşembe, saat 18.30'da Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Hamdi Saver Salonu'nda yapılacak törenle Şükrü Erbaş onurlandırılacak...

NEDEN ŞÜKRÜ ERBAŞ

Seçici kurulda bulunan Eray Canberk, Cevat Çapan, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi ve Doğan Hızlan, ödüle neden Şükrü Erbaş'ı layık gözrüklerini şöyle açıkladı:

“Şükrü Erbaş, 1980 kuşağı şairlerinden biri olarak girdiği şiir dünyamızda, dizeleriyle insanın evrensel yolculuğunu araştıran, düşünceyle şiir sanatının inceliklerini buluşturan bir şair olarak öne çıktı. Son otuz yılda onun şiir alanının sınırlarını genişlettiği yolda yeni ürünlerini okuduk. Bu yıl yayımlanan Kuş Uçar Kanat Ağlar, ozanın şiirinde düzyazıyla şiirin buluştuğu yeni bir aşama olarak görülerek ödüle değer bulunmuştur”.

KUŞ UÇAR KANAT AĞLAR

Buradan dağlara bakarım. Gün, eteklerini toplayıp giderken bir küçük anne gelir. Yatağındaki boşluğa bakar. Tülbentlerini açar, katlar. Kırlentleri düzeltir. Kitapları toplar. Çocukları sorar. Gözyaşımı kurular. “Göğsümdeki çiçeklerin dili yok, unutma”. Evine gülümser. Alın çizgilerimi düzeltir. Sonsuzluğun ağzıyla öper. Yalnızlığımı alır. Yalnızlığını verir. “Ölüler, yaşayanlarda yaşar, bunu hiç unutma”.

Buradan dağlara...

Kuş Uçar Kanat Ağlar

Şükrü Erbaş

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 96

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Damla Karakuş

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