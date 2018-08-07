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Bekçilerden sonra adi suçlar azaldı

Bekçilerin göreve başlamasının ardından ilk 7 ayda gasp, hırsızlık, yankesicilik gibi olaylarda geçen yıla göre yüzde 12,5 azalma görüldü.

DHA | 07.08.2018 - 15:24..
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İçişleri Bakanlığı'nın çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasını yeniden hayata geçirmesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin sık sık uyguladığı huzur ve güven operasyonları ile ülke genelinde artan kamera takip sistemi uygulamaları ile hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen toplam olay sayısı ciddi oranda azaldı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 12,5 DÜŞÜŞ VAR

Emniyet ve Jandarma asayiş birimlerinin ortak çalışmasıyla bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen olaylar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 azaldı. Geçen yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı toplam 398 bin 438 olurken, bu yıl aynı dönemde ise 348 bin 877 olay yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı ise bu yıl, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 16 arttı. Olayların yüzde 43'ü aydınlatıldı.

YAĞMA OLAYLARININ YÜZDE 82'Sİ AYDINLATILDI

Şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı. Geçen yılın ilk 7 ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. 2018’de yağma olay sayısında yüzde 12’lik bir azalma yaşanırken, olayları aydınlatma sayısında ise yüzde 5’lik bir artış oldu. 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82’si aydınlatıldı.

2018'in ilk 7 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20'lik bir azalma görüldü. Bu yılın 7 ayında 219 bin 901 hırsızlık olayı olurken, geçen yıl aynı dönemde toplam 273 bin 995 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının yüzde 28'i güvenlik güçlerince aydınlatıldı.

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