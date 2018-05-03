Beki İkala Erikli cinayeti davasında mütalaa verildi

Yazar Beki İkala Erikli’yi 16 Aralık 2016’da ofisinin önünde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Sinem Koç’un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Beki İkala Erikli

CEZAİ EHLİYETİ TAM

İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Adli Tıp Kurumundan gelen rapor okunarak, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ve üzerine atılan suçları açıklandığı şekilde işlediği yer aldı.

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"HASTA OLDUĞUM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Duruşmada rapora ilişkin söz alan tutuklu sanık Sinem Koç, “Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım, bunun için tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderilmek istiyorum.” dedi.



Sinem Koç (Arşiv)

Daha sonra cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"MAKTULÜ ÖLDÜRME PLANI YAPTI"

Mütalaada, Beki İkala Erikli’nin yazmış olduğu “Meleklerle Yaşamak” isimli kitabı sayesinde tanınan bir kişi olduğu, “Meleklerle iletişim kurma” adı altında tanıtımlarda bulunduğu, seminerler verdiği, özellikle kadınlardan oluşan takipçilerinin olduğu yer aldı. Sinem Koç’un da Erikli’nin kitabını okuduğu, seminerine katıldığı, bunlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle maktulü öldürme planı yaptığı öne sürüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Savcı, sanık Sinem Koçu’un “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.