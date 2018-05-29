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Beki İkala'nın katiline müebbet hapis

Yazar Beki İkala Erikli’yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde öldüren Sinem Koç, tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İHA | 29.05.2018 - 14:26..
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Yazar Beki İkala Erikli’yi 16 Aralık 2016’da ofisinin önünde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Sinem Koç’un yargılandığı davada karar açıklandı.

Buna göre Sinem Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beki İkala'nın katiline müebbet hapis(Sinem Koç)

SAVCILIK MÜTAALASINDA KİTAP DETAYI

Savcılığın mütalaasında, Beki İkala Erikli’nin yazmış olduğu “Meleklerle Yaşamak” isimli kitabı sayesinde tanınan bir kişi olduğu, “Meleklerle iletişim kurma” adı altında tanıtımlarda bulunduğu, seminerler verdiği, özellikle kadınlardan oluşan takipçilerinin olduğu yer aldı. Sinem Koç’un da Erikli’nin kitabını okuduğu, seminerine katıldığı, bunlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle maktulü öldürme planı yaptığı öne sürüldü.

Beki İkala'nın katiline müebbet hapis(Yazar Beki İkala Erikli)

Beki İkala'nın katiline müebbet hapis

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