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Bekir Aksoy boşandı

Oyuncu Bekir Aksoy, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu’ndan tek celsede evliliği bitti.

06.07.2017 - 11:33
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Bekir Aksoy, “Eşim gerekli açıklamayı yapar” derken, Çavuşoğlu şiddet gördüğü iddialarını reddederek “Baktık ki iş saygısızlığa gidiyor, ilerde daha kötü olmamak için evliliğimizi erkenden bitirdik.” dedi.

"SONUNUZ BİZİM GİBİ OLMASIN"

Yeşim Salkım, 2 yıl önce Bekir-Derya Aksoy çiftini uyarmış, “Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılanlar boşanıyor. Siz de katıldınız. Dikkat edin, sonunuz bizim gibi olmasın.” demişti.

‘Ben Bilmem Eşim Bilir’e katılan çiftlerden Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar, Derya-Mehmet Coşkundeniz, Yeşim Salkım-Hakan Eratik boşanmıştı. Son halka Derya-Bekir Aksoy çifti oldu.

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