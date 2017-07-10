Bekir Aksoy'dan boşanma açıklaması

Oyuncu Bekir Aksoy ile eşi Derya Çavuşoğlu'nun boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.4 yıl evli kalan çift tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Bekir Aksoy'dan ilginç açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'DE ASIL ŞİDDET ERKEĞE YAPILIYOR"

'Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi.' diyen Aksoy, “Kendisi genç kadın. Üniversitede okuyor, kariyer yapmak istiyor. Oğlumuza ben bakıyordum. Bu zor bir durumdu. Türkiye’de asıl şiddet erkeğe yapılıyor. Evliliği bitirdik, suçlu biz olduk. Keyfim yerinde" dedi.