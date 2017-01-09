Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından önemli ayrıntılar..

"CUMHURİYETİ TARTIŞMIYORUZ"

"Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin bekasıyla doğrudan ilgilidir. Anayasa değişikliği bir şahıs meselesi değil, memleket meselesidir. OHAL döneminde Anayasa değişikliği görüşülemez yaklaşımı doğru değildir."



Bu Gazi Meclis savaşın olduğu dönemde 1924 Anayasası'nı yapmış, yürürlüğe koymuştur. Parlamento Anayasa yapmaya yetkilidir. Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet'in niteliklerine ilişkin bir tartışma yoktur. Bunu rejim değişikliği olarak nitelendiremezsiniz, bu farklı bir takdim olur."

"BUGÜN YARGIDA ÇİFT BAŞLILIK VAR"

"Cumhurbaşkanı'nın bütün eylemlerine karşı hukuk deneyimi açılmaktadır. Meclis'in deneyimi zorunlu kılınıyor. Bugün yargıda çift başlılık var."



"Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma şartlarını çok iyi görmek gerekir. Bugün parlamentonun yasama denetimini etkin bir şekilde yaptığını söyleyebilir miyiz? Parlamento hem yasama hem denetim faaliyetleri bakımından daha güçlendirilmektedir. Yasama denetimi daha etkin ve daha güçlü bir şekilde yapılacaktır. Milli egemenliği tahkim ediyor, güçlendiriyor."

Bekir Bozdağ: Atatürk'ün tarafsızlığına halel mi geldi VİDEO

"ATATÜRK YASALARINA DÖNÜYORUZ"

Meclis'te görüşülen Anayasa tasarısı için hükümet adına söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Anayasa'ya ilişkin yaptığı açıklamada "Partili Cumhurbaşkanı ile yeni tanışmıyoruz. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. CHP de buna karşı gelmektedir" dedi.

"PARLAMENTO, ANAYASA YAPMAYA YETKİLİDİR"

Bekir Bozdağ "Bu Gazi Meclis, savaşın olduğu dönemde 1924 Anayasası'nı yapmış, yürürlüğe koymuştur. Parlamento Anayasa yapmaya yetkilidir. Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez" sözlerini ekledi.