Bekir Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ANLAŞILIYOR Kİ VEKİLLERİN KİRASINI TAHSİL KONUSUNDA SIKINTI VAR"

Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçirilen vekillerin tekrar geri döneceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir. Tahsil edilemeyince zannedersem onları geri çağırma durumu ortaya çıkabilir." yanıtını verdi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"

"CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak duruma getirdi. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kendi içlerinden bir ismi Türk halkının önüne çıkaramıyorlar. İçinizde Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı yapabilecek bir kişi yok mu? Neden biri çıkıp Türkiye'yi yönetmeye talibim diyemiyor.

"ADAY KİM KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR"

Belli ki CHP kadrolarının içerisinde Sayın Erdoğan çapında bir isim yok. CHP'nin göstereceği aday kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Kafasında netleşmiş bir isim yok. Bir kurye getirirse bakıp karar verecek. AK Parti'nin ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette değiştirici ve dönüştürücü gücü var. Türkiye'nin siyasetini de dönüştürdü.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK ABİDESİNE TÜRKİYE ŞAHİT OLMADI"

15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. Şimdi genel başkanlar transfer yapıyor.

Pazarlık kirli mi değil mi bir bedel karşılığı mı göreceğiz. Bir siyasi ahlaksızlığın yaşandığını görüyoruz. Türk halkı bu alaverecileri seyrediyor. Zamanı gelince bu alavera dalaverecilere sandıkta dalıcak."