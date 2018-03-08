Bekir Bozdağ: Kadınlar için çalışmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı.

Bozdağ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, bütün kadınları saygıyla selamlıyor; ana, eş, evlat, kardeş, varlık nedenimiz ve insanlığın en büyük mimarı olan kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türk milletinin, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri verdiğini söyledi.

"Cennet, annelerin ayakları altındadır, diyen peygamberimizin tebliğ ettiği İslam; vatanımıza “Anadolu”, toprağımıza “Toprak ana” ve devletimize “Devlet ana” diyen medeniyet ve kültür anlayışımız, bu ruhu yaşatan milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir. Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez, değiştiremez."





Bozdağ, AK Parti olarak kadınlar için bundan sonra da çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

"Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren, kadınlarımızın önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için pozitif ayrımcılığı anayasaya koyan, kadınlarımız lehine pek çok adım atan AK Parti’nin kurduğu Cumhuriyet Hükümetleri, bundan sonra da kadınlar için çalışmaya devam edecektir."

YANLIŞ DİNİ BİLGİLER DÜZELTİLECEK

Bunun yanı sıra Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini bilgi adı altında; asansöre yalnız binilmemesi, battaniyenin şekline dikkat edilmesi gibi açıklamalardan rahatsız olmuş ve son yapılan MYK toplantısında Bozdağ’a talimat vermişti. Bunun üzerine Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanıyla görüştü.