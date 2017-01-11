Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu FETÖ propagandası yapıyor

A Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz kontrollü darbe girişimiydi, asıl darbeyi 20 Temmuz'da iktidar yaptı" ifadelerini yorumlayan Bozdağ, şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU FETÖ PROPAGANDASI YAPIYOR"

"Sayın Kılıçdaroğlu çok laf söylüyor ve hep desteksiz söylüyor. 15 Temmuz konrollü darbe lafı FETÖ'ye yardımcı olmaktır. Her şeyi hep beraber yaşadık, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu argümanı kim kullandı! Fetullah Gülen bu argümanı kullandı. Onun etrafındakiler de bunu yaymaya başladı. İçeride de bu görevi CHP yapıyor. Ben Kılıdaroğlu'na sormak istiyorum. Adil Öksüz ile ilgili bir belge ulaştı mı? Ulaştıysa siz bunu ne yaptınız? Güneş balçıkla sıvanmaz, ne kadar iftira atarsanız atın, gerçeği örtemezsiniz. Kılıçdaroğlu FETÖ propagandası yapıyor. ."



