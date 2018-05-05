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Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu kaybı göze alamadı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cumhurbaşkanı adayını bir türlü açıklamayan CHP'nin partilileri çıldırtma noktasına geldiğini söyledi.

AA | 05.05.2018 - 11:27..
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması konusunu değerlendiren Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum." dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır.

"CHP'LİLER ÇILDIRMA NOKTASINA GELMİŞTİ"

CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli.

Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum.

Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz."

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